Kuidas muuta Eesti rallisid atraktiivsemaks? Lisada asfaldiralli ja luua uus punktisüsteem

Georg Linnamäe arvates võiks meistrivõistluste programmi lülitada mõne asfaldiralli, sest meie noorsõitjatel on rahvusvahelistesse sarjadesse minnes puudu just kõvakattega teede kogemusest.

«Meil on suurepärane võimalus korraldada mõni asfaldiralli. Meil pole enam Nõukogude Liit, et 70 protsendi teedest oleksid kruusateed. Ma arvan, et saaks korraliku asfaldiralli ja seda oleks noortele sõitjatele vaja, et ei hüppaks basseini sügavasse otsa, kui sa lähed välismaale esimesele asfaldirallile. See võiks meeldida ka hobisõitjatele,» ütles Linnamäe PowerStages.

Egon Kaur oli nõus, et asfaldiralli idee on päris hea, sest kruusakattega teed lähevad aina enam mustkatte alla. Pärnakas tõi aga esile, et ringi võiks teha punktisüsteemi, mis muudaks iga katse võidusõidu konkurentsitihedamaks.

«Päris hea süsteem oli WRC Academy sarjas, kus punkte jagati iga katsevõidu eest. See oleks hea just hea lahendus konkurentsi mõttes. Mõnest oma eksimusest saad hiljem tagasi võita, isegi kui sul oli rehvipurunemine ja kukud üldtabelis tahapoole, siis katsevõitudega saaksid ebaõnne tasa teha. See võiks vürtsi lisada, ma arvan,» ütles Kaur. Sarnane punktisüsteem on jätkuvalt kasutusel juunioride MM-sarjas.