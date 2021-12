FOTO: Thorsten Baering via www.imago-images.de/Scanpix

Maik-Kalev Kotsar kogus eelmisel nädalal EuroCupis liidrikohta jagava Krasnodari Lokomotiv-Kubani vastu 18 punkti, 7 lauapalli, 3 korvisöötu, 3 vaheltlõiget ja 1 kulbi, kerkides kindla võidu sepistamisel oma meeskonna efektiivseimaks mängijaks. FOTO: Thorsten Baering via www.imago-images.de/Scanpix

Eesti korvpallikoondise liidreid Maik-Kalev Kotsar ja tema koduklubi Hamburgi Towers on sisse saanud hullumeelse hoo. Kotsarist on kujunenud meeskonna üks vedureid, eurosarjas on võidetud kaks viimast mängu ning Saksamaa liigast viimasest üheksast kohtumisest seitse.