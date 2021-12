Šarunas Jasikevicius: järgin koroonareegleid, aga ei nõustu paljude kasutusele võetud meetmetega

Jasikevicius märkis kolmapäeval Kaasani Unicsiga peetud mängu eelsel pressikonverentsil, et tal on raske lugeda koroonauudiseid ning teateid haiguse järjekordsest uuest lainest.

«Saan siinkohal rääkida ainult enda eest ja pean valima sõnu,» alustas Jasikevicius. «Alguses käis korralik võidujooks vaktsineerimiseks, aga nüüd, pärast vaktsineerimist lähevad asjad taas allamäge. Kõlab jutte, et viirus möllab veel kaks aastat, mis kindlasti ei lisa optimismi.

Pressikonverentsil tehti juttu ka Barcelona mänguijatele ja treeneritele langevast survest. Jasikevicius puhkes naerma ja märkis: «Olen juba kõigile rääkinud: kui sa ei saa siin olla ega siin valitseva survega hakkama, mine teise meeskonda. See käib nii mängijate kui ka treenerite kohta.

Asi on väga lihtne - igaühele pole antud võimalust mängida Barcelonas või treenida Barcelonat. Jah, meil lasub surve, aga mida peab ütlema inimene, kel pole pandeemia tõttu tööd? Enamik meist on miljonärid, millisest muust survest [peale hea tulemuse saavutamise] me veel rääkida saame?!»