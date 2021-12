Traditsiooniline mees Vladimir Putin: naiste sport kaob, kui sugu vahetavad mehed võivad võistelda

«Kaine mõistus on igasugustes asjades vajalik,» alustas Putin, vahendas RIA Novosti. «Kui mees ütleb, et on naine ja võistleb näiteks tõstmises või mõnel muul alal, siis kaob naiste sport ära. Mina pooldan traditsioonilist lähenemist, et naine on naine ja mees on mees.»