Uues kuues Austraalia lahtised: oluliste abimeeste asemel on tehnoloogia

Herald Sun kirjutab lisaks, et kõik hooaja esimesel suure slämmi turniiril töötavad pallipoisid ja -tüdrukud peavad olema vaktsineeritud. Et vältida ebavajalikke kokkupuuteid, peavad tennisistid ise oma rätikuni minema, mitte ootama, et pallipoiss või -tüdruk selle tooks.

Austraalia lahtised algavad 17. jaanuaril ning üksikmängude tiitlikaitsjad on Naomi Osaka ja Novak Djokovic. Kas neist viimane ka turniiril osaleb, on lahtine, sest Austraalia võtab vastu vaid vaktsineeritud mängijaid – kui see pole just meditsiiniliselt vastunäidustatud – ning serblane pole seni avaldanud, kas ta on kaitsepoogitud või mitte.