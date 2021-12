Saksamaa ei luba venelasi enda laskesuusatamise MK-etappidele?

Rahvusvaheline biatloniliit IBU märkis oma avalduses, et nad tunnistavad kõiki koroonavaktsiine, mis on riikides vastu võetud. «Jätkame tihedat tööd nõustajate, korraldajate ja alaliitude esindajatega, et tagada kõikidele võrdne võimalus võistelda,» lisas IBU.

Venemaa laskesuusatajad on vaktsineeritud Sputnikuga. Saksamaa MK-etappidel osalemist see ei välista, küll peavad sportlased ja taustajõud tegema korduvalt PCR-teste, et pääseda võistlusmulli ja -hotelli ning seal püsida.