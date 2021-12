Unustage jõulupraad ja kingid: Rootsi laskesuusatajad teevad pühade ajal viietunniseid trenne

MK-hooaeg on Rootsi koondisele alanud hästi – Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg ja Elvira Öberg on tõusnud mitmel korral poodiumi kõige kõrgemale astmele. Naistest on parimat minekut näidanud just viimati mainitu, kes on punktitabelis teisel kohal. Kõik ütlesid Prantsusmaa MK-etapi järel kui ühest suust, et jõulupraest ja kinkidest võivad nad suu puhtaks pühkida.