Pikaaegne vormeliboss: ma ei usu, et Hamilton F1s jätkab

«Ma ei tea, aga ma ei usu, et ta tagasi tuleb. Tema pettumus on liiga suur. Mõneti võib temast aru saada. Nüüd võiks temast ju saada seitsme MM-tiitliga moelooja,» pakkus Ecclestone.

Hamilton, kel on 2023. aastani kehtiv leping Mercedesega, kaotas F1 hooaja viimasel etapil põneva tiitliheitluse Max Verstappenile. Pärast seda on meedias ringelnud jutud, et Hamilton võib karjäärile sootuks joone alla tõmmata. Sellele valas õli tulle ka Mercedese tiimipealik Toto Wolff, kes ei kinnitanud, et lükanud ümber, kas britil on tahtmist 2022. aastal F1s sõitmist jätkata.

Itaalia väljaandele Motorsport andmetel on Hamilton Mercedesele teatanud, et jätkab nende ridades sõitmist. Väidetavalt pole sellist varianti olnud üldse laualgi, et Hamilton võiks karjääri enneaegselt lõpetada.