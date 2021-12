Keemiaravi vajanud Pele pääses jõuludeks pere juurde

Sao Paulo Albert Einsteini nimelise haigla teatel on Pele seisund stabiilne ja tema ravi jätkub. Pelele on tervis teinud muret juba pikemat aega, 2015. aastal opereeriti eesnääret ning kaks aastat tagasi sattus ta haiglasse põiepõletikuga.

Viimati käis Pele operatsioonil septembris, mille käigus eemaldati tema paremast käärsoolest kasvaja. Kohe pärast Pele avaldust tuli oma teatega avalikkuse ette ka tema ärijuht Joe Fraga. Ta sõnas väljaandele The Athletic, et 80-aastane jalgpallilegend tunneb end hästi, kuigi on haiglas pidanud viibima juba enam kui nädala.