Kaitsepookimata jalgpallitäht seljatas koroonatüsistuse

Kimmich andis novembri lõpus positiivse tulemusega koroonaproovi ning detsembri alguses sai selgeks, et tema kopsud on saanud kahjustada, mistõttu ei saanud ta tänavu rohkem väljakule tulla. Nüüd loodetakse, et ta saab 2. jaanuarist Bayerniga treenida. Just sel kuupäeval lõpeb mängijate jõulupuhkus.

26-aastane Kimmich, kes suudab tegutseda erinevatel positsioonidel, kuid on enamasti mänginud keskväljal või paremkaitses, ei ole viimaste andmete kohaselt koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Samas on mees korduvalt kinnitanud, et pole otseselt vaktsiini vastu.

Fakt, et Kimmich pole kaitsepoogitud, on Saksamaal tekitanud parasjagu furoori. Sõna võttis ka tänaseks endine Saksamaa kantsler Angela Merkel: «On olemas väga head faktipõhised argumendid, et tema küsimustele ja kahtlustele vastata.»