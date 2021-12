Sildaru sai X-mängudele veel ühe kutse

USAs Aspenis toimuvatel X-mängudel, mida on kutsutud ekstreemspordiolümpiaks, jääb Sildarul seega osalemata vaid Big Air'is, kuhu ta kutset ei saanud.

Igal X-mängude alal stardib kaheksa sportlast. Kindlasti saab kutse eelmise aasta esikolmik, seejärel kutsutakse mängudele möödunud hooaegadel häid tulemusi saavutanud sportlased ja viimased kaks kohta lähevad neile, kes on silma jäänud käimasolevast hooajast.

Sildaru on sel hooajal olnud hea. Näiteks MK-sarjas võitis ta 20. novembril Austrias Stubais peetud pargisõidu ning lõpetas 10. detsembril USAs Copper Mountainis toimunud rennisõidu kolmandana.

19-aastane Sildaru on X-mängudel võitnud üheksa medalit, millest viis on kuldsed. Lisaks on tema auhinnakapis kolm hõbedat ja üks pronks. Esimese medali võitis eestlanna X-mängudelt juba 2016. aastal, triumfeerides oma trumpalal pargisõidus.