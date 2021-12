Agent varastas NBA tähelt 100 miljonit USA dollarit

Barkley meenutas SiriusXM'i Let's Go taskuhäälingus, kuidas tema esimene agent varastas talt 100 miljonit USA dollarit. «Ta oli petis ja varastas kõik mu raha. Pärast nelja aastat olin seetõttu laostunud,» sõnas tänaseks 58-aastane ekskorvpallur, kes töötab praegu televisioonis NBA eksperdina.

See pole esimene kord, kui Barkley on sellest rääkinud. Viis aastat tagasi CBS Sportsile antud intervjuus meenutas kunagine staar, et tema kogu palk maksti petisest agendile, kes andis mängijale taskuraha ja väidetavalt investeeris ülejäänu. «Sain iga kuu esimesel päeval kätte 15 000 dollarit. Läksin nelja aastaga pankrotti, aga pidin ikka makse maksma.»