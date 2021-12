Ligi 85 000 eurot päevas: väidetavalt pakub Liverpool oma megastaarile gigapalka

Salah on Liverpooli esindanud alates 2017. aastast, liitudes võistkonnaga Itaalia klubist AS Roma. Käimasoleval hooajal on põhja-aafriklane löönud kõikide sarjade peale kokku 24 mänguga 22 väravat ja andnud üheksa resultatiivset söötu.

Ääreründaja lepingukõnelused Liverpooliga on kestnud juba pikka aega. Seetõttu levib rahvusvahelises vutimeedias palju kuulujutte, miks on läbirääkimised nõnda kaua kestnud. Näiteks on räägitud sellest, et Salahi üks nõudmisi on uue kesktormaja soetamine.