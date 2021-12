Müürsepp ja Sõber selgitavad, kas peale jääb uus või vana Tarvas

Teisisõnu võtavad üksteiselt mõõtu nn uus ja vana Tarvas. Esimest tüürib Martin Müürsepp, teise eesotsas juhatab vägesid Andres Sõber. Kokku ei tulda siiski pelgalt selleks, et mälestusi heietada, vaid üritusel on üllas eesmärk - piletimüügist laekuva tuluga toetatakse ühte Lääne-Virumaa noorsportlast, kelle nimi hoitakse kuni ürituse kulminatsioonini saladuses.

30. detsembri õhtul Kastani Arenal väljakule astuva Lääne-Virumaa praeguse korvpalli lipulaeva koosseis ilmselt pikemat tutvustamist ei vaja. Seevastu pakub põnevust, millises rivistuses tuleb nendega mõõtu võtma Tarva Sõpradeks ristitud endisaegsetest palluritest koosnev tiim.

Tuntud mängumeestest viimases puudust pole: Valmo Kriisa, Kristo Saage, Reinar Hallik, Sven Pugonen, Timo Eichfuss, Priit Lokutšievski, Mihkel Kurg. Neile pakuvad omakorda tuge mitu Rakvere spordikooli noorema põlvkonna korvpallurit.

Saage: Tarvas saab meie käest «tuppa»

Rakvere Tarvas on juba mõnda aega tutvustanud oma sotsiaalmeedia lehel seekord kohale saabuvaid endisaegseid tiimiliikmeid ja avaldanud nendega lühiusutlusi.

Kristo Saage lubab kanda hoolt, et endised Tarva mängijad lahkuksid platsilt võitjana. FOTO: Vladislav Musakko

«Igal juhul on vahva vanu legende meenutada. Eriti noorematele korvpallipoistele. Osad ei teagi Saaget ja Hallikut ning teisi, kes tulevad. Kui me omal ajal mängisime, siis kõik teadsid!» rääkis Reinar Hallik.

Valmo Kriisa tunnistas omakorda, et tunneb piinlikkust, et ta ei ole jõudnud treeningutele ja piirdub üksnes mängudega Eesti meistrivõistluste teises liigas. «Praegu on täpselt nii, et üks mäng lõppeb ja siis näeb mind jälle järgmisel mängul. See ei ole üldse väga hea ja minulik,» nentis 47-aastane raudmees.

Kui Kriisa, Hallik ja mitmed teised veteranid teevad veel kaasa Eesti meistrivõistluste madalamates liigades, siis Kristo Saage on aktiivsest korvpallimängust sootuks loobunud ja paneb ennast maakonnaliigas proovile juhendajana.

«Trenni ei tee üldse, selles mõttes on jah päris karm ettevõtmine. Aga vahet ei ole – see on šõu värk,» lausus tagamängija, kes mõlgutab mõttes siiski võiduplaane. «Öeldakse, et Tarvas on nii kehv, et küll nad saavad meie käest ka «tuppa». Neid peaksime kindlasti võitma. Võtsime nooremaid poisse samuti juurde, kes on Tarvast läbi käinud, et keegi suudaks ikka joosta ka.»

Sõber võitu ei luba, küll aga tsirkust

Tarva kunagine peatreener Andres Sõber ütles, et kui kuulis Kristo Saage pakkumist, siis kaks korda ennast paluda ei lasknud. «Kristo helistas ja kutsus. Ütlesin talle - ilma igasuguse kahtluseta tulen,» meenutas Sõber.

«Kardan, et sinna tuleb raskelt rohkem inimesi, kui mõnele Tarva mängule praegu Eesti-Läti liigas. Hetkel ei kiputa sinna eriti aega kulutama. Aga mängust rohkem pakub ilmselt rahvale huvi, kui paksuks keegi on läinud või vanaks jäänud.»

Andres Sõber lubas anda endast parima, et pealtvaatajad ei peaks pettuma. Ta lisas, et kui mängu võidusadamasse ei õnnestu tüürida, siis muud tsirkust ikka saab.

«Barcelonas maksab publik suurt raha ainuüksi selle eest, et saaks Šarunas Jasikevičiuse juttu kuulata. Meil oli see Rakveres juba kakskümmend aastat tagasi - kõik huumorivennad hoidsid pingil minu selja taha. Kui keegi võõras juhtus sinna tulema, siis öeldi kohe, et see koht on siin ammu kinni ja võid mujale minna,» meenutas ta. «Nii, et kõik, kes seal kunagi istusid: võtke positsioonid sisse, Sõber tuleb!»

Veerand pääsmetest müüdud

Tarva mänedžer Arnu Lippasaar märkis, et korvpall on sellel õhtul oluline, aga mitte põhiline. «Paar tundi läheb kindlasti. Üritus on kogu perele, sest näeb tantsutüdrukuid, tuleb mustkunstnik. Kõiki üllatusi ei saa ette ära rääkida,» kõneles ta ja lisas, et pileti eest küsivad korraldajad sümboolsed viis eurot.

Heategevuslikule Kossulahingule lubatakse piiranguid arvestades täpselt tuhat pealtvaatajat. Rakvere Tarva teatel on eelmüügist Rakvere spordihallis läinud tänaseks kaubaks juba veerand pääsmetest.