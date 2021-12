Biatlonimaailmas on saanud traditsiooniks, et vana aasta lõpus peetakse Saksamaal sõuvõistlus, kus osalevad mitmed maailma tipud. Kui tavapäraselt võõrustab seda Gelsenkircheni Schalke jalgpalliklubi kodustaadion Veltins-Arena, siis tänavu on vaatemäng viidud Ruhpoldingusse.