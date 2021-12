Olümpiavõitja kritiseeris Venemaa jalgpallureid: ma teeks teie asemel trenni, mitte ei puhkaks välismaal

«Minu hinnangul on talvel soojamaa kuurortidesse reisimine hooletu. Sa ei saa talve eest keset hooaega põgeneda. Arstid ei soovita seda. Kui oleksin jalgpallur, siis ma ei läheks praegu puhkusereisile, vaid alustaksin 2. jaanuarist treeninguid ja treeniksin 31. jaanuarini. Tundub aga, et nende mõttemaailm toimib teistmoodi,» lausus Žurova ning tuletas seejärel vutiässadele meelde, et tegelikult on võimalik puhata ka Sotšis või Krimmis.