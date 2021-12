Vormel 1 sarja hooaja värvikast finaaletapist on möödunud kaks nädalat ning kired Max Verstappeni (Red Bull) ja Lewis Hamiltoni (Mercedes) kurioosse tiitlivõitluse ümber on jahtunud. Kui esimese MM-tiitli võitnud Verstappen on teatanud, et ihkaks jätkata sõitmist oma praeguses meeskonnas karjääri lõpuni, siis pettunud Hamiltoni tuleviku suhtes valitseb teadmatus.