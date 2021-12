Kui jalgpallisõber võtab puhkuse jõulude ja aastavahetuse kandis, teab ta, et saab vaatamisnälja igal juhul kustutatud, sest Inglismaal on just siis hooaja tihedaim graafik. Seda vaimustust ei jaga aga tänapäeva gladiaatorid ehk need, kes sel ajal üha uuesti rahva ette peavad astuma.