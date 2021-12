Flora tegi kodusel vutitandril ajaloolise lükke

Tammik lõi naiste kõrgliigas 25 väravat ja oli sellega kõrgliiga suurim väravakütt. Varasemalt stipendiumileping omanud koondislane on esimene Flora naiskonna mängija, kes allkirjastas täisporfilepingu. «Kõige suurem erinevus ongi see, et nüüd saan täielikult jalgpallile keskenduda. Kui mõelda üleüldiselt, siis olen alati endast 100 protsenti andnud jalgpallile,» ütles Tammik.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: «Aasta alguses sai mainitud, et klubi eesmärk on naiste jalgpalli sportlikku taset tõsta. Sammhaaval oleme liikumas selles suunas, et Floral oleks ühel hetkel profinaiskond. Selles suunas liikumisel on Lisette Tammik esimene naismängija, kellele me lõime tingimused, mis võimaldavad tal täielikult pühenduda jalgpallile.»

Olla esimene profilepinguga Eesti kõrgliiga naisjalgpallur, seab kindlasti teistele mingisuguse lati ja eeskuju. «Ma tõesti loodan, et olen eeskujuks teistele. See näitab seda, et igaühel, kellel on tahet, sihikindlust ja järjepidevust, võib jõuda sellesse punkti, kus mina olen. Kindlasti on võimalus jõuda suurema tööga veelgi kaugemale!» lisas 23-aastane Tammik, kes on kaks hooaega pallinud ka Napoli naiskonnas.