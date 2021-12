Taani koondislane meenutas ärevaid hetki Erikseni ümber moodustatud inimmüüris

«Kui me seal ümberringi seisima, siis kartsime kõik, et vaatamegi teda lihtsalt suremas,» oli igapäevaselt Leipzigi RB ridadesse kuuluv ründaja aus. «Mäletan siiani, kuidas me sosistasime ja mõtlesime: «Palun, tule sellest välja».»

Detsembri alguses tuli Poulsenil üle telesarja tarbeks toonaseid dramaatilisi kaadreid ka uuesti vaadata. See oli edurivimehe sõnul vähemalt sama karm kogemus. «Seda oli raske vaadata, sest kõik sel päeval valitsenud emotsioonid tulid tagasi. Jumal tänatud, et just nii läks, ja et me saame sellest üldse enam-vähem normaalselt rääkida. Oma olemuselt on see hea lugu,» jätkas taanlane, kes seejärel oma viimast mõttelõnga ka pikendas.