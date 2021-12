Haigla koroonaosakonnast end ise välja kirjutanud vaktsiinivastane kikkpoksija suri mõni päev hiljem

Vikatimehe (The Undertaker) hüüdnime kandnud Sinistra, kelle auhinnakapis on koguni kolm kikkpoksi MM-kulda, sattus koroonaga haiglasse novembris, kui tema tervise pärast muretsenud treener Osman Yigin võttis arstidega ühendust. Sinistra ise seda ei teinud, kuna on vaktsiinivastane ega usu Covidit.

Novembri lõpus postitas sportlane haiglavoodist pildi, millel on näha, et ta vajas hingamiseks aparaadi abi, kuid mille kommentaaris andis teada, et tunneb ennast juba paremini.

13. detsembril kirjutas Sinistra ühismeedias, et lasi ennast haiglast välja kirjutada. «Tänan teid kõiki toetuse eest, taastun nüüdsest kodus, nagu peakski. Kavatsen veelgi tugevamana siit naasta,» kirjutas belglane.

Kuigi varasemates postitustes oli Sinistra koroonat tembeldanud ka «väikeseks viiruseks», siis kolm päeva hiljem vandus Belgia üks tugevamaid mehi haigustüsistustele alla ning suri.