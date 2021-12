Ogier vanale paarimehele: ole valmis telefonile vastama, kui ma sind liiga palju igatsen!

Alates 2006. aastast Ogier’le legendi lugenud Julien Ingrassia otsustas karjäärile Monza MM-ralliga joone alla tõmmata. Ogier’ uueks paarimeheks on Benjamin Veillas, kes on MM-sarjas sõitnud aastaid Eric Camilliga, kuid on testipäevadel tihedalt puutunud kokku ka Ogier’ga.