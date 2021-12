NBA legendid Kareem Abdul-Jabbar (vasakul) ja Charles Barkley on mõlemad jäänud petistest agentide ohvriteks. FOTO: KEVIN WINTER/Scanpix

Spordimaailmas liiguvad tänapäeval ringi tohutud summad, millest märgatav osa läheb just sportlaste kukrusse. Kuivõrd nende põhitööks on treenimine ja võistlemine, siis tihtipeale palgatakse agente, kes aitavad neid lepingukõnelustel ja vahel isegi vara haldamisega. Ometi pole kõik agendid heatahtlikud ja nii mõnigi sporditäht on saanud valusalt piki näppe.