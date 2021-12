Kahel aastal järjest tiitlita jäänud Evans tegi uue rallihooaja kohta ennustuse

Järgmisel aastal teeb Ogier kaasa vaid mõnel rallil ning seega tiitli peale ei sõda. Seetõttu usub Evans, et tiitliheitlus kujuneb lahtiseks. «Järgmisel aastal on olukord väga lahtine. WRC-sarjas sõidab arvukalt väga kiireid piloote, kellest on raske jagu saada. Lisaks tulevad veel hübriidreeglid, mis toovad kaasa palju teadmatust,» arutles Evans.

Lisaks Evansile sõidab Toyotas terve hooaja kaasa Kalle Rovanperä, kolmandat autot jagab Ogier’ga Esapekka Lappi. Sõitjate nimekirja vaadates ning olukorda hinnates võiks öelda, et Evans on Toyota esisõitja, kuid Walesist sirgunud rallipiloot nii ei arva.

«Ma võin olla küll vanim ja kogenuim, kuid Toyota kohtleb kõiki võrdselt. Ükski sõitja ei saa siin teistest rohkem. Nii on minu hinnangul ka kõige õigem. Saame kõik üksteisega hästi läbi. Mul on hea meel ka selle üle, et Seb on osaliselt kaasatud. Saame teineteist innustada, täpselt nagu tänavugi,» lausus ta.