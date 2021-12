Tarmo Kink Aivar Pohlakule: miks teete alaliidu presidendina arenguvestlusi ainult Floras, mitte Kaljus, Paides, Levadias?

See juhtus hetkel, kui teemaga jõuti noortekoondiste treenerite juurde.

Üks saatejuhtidest Toomas Vara: «Me kõik teame, pole ju saladus, et Flora on jalgpalliliiduga veidi tihedamalt seotud kui mõni teine klubi. Kui nüüd vaadata süsteemi sisse, siis väga palju noortekoondiste treenereid on Flora süsteemis…»

Aivar Pohlak: «Ai, Toomas, nüüd sa astusid Tarmoga samale reele! Sa libisesid nüüd korralikult sisse! 2021 koondiste treenerid: U15 Ludvig Tasane Eesti Jalgpalli Liit ja jalgpalliklubi Augur...»

Pohlak ja Tarmo peaaegu koos: «U16 Ats Sillaste, FC Flora.»

Kink: «U17 Marko Pärnupuu, Eesti Jalgpalli Liit, Floraga seos…»

Pohlak: «Kuidas, kuidas!?»

Kink: «Kui intervjuud tagasi kerida – kui te ütlete FC Flora, siis räägite meie-vormis. FCI Levadiast te ei räägi meie-vormis. Väga lihtne, minu jaoks on siin vastus olemas.

Te olete jalgpalliliidu president, olen kuulnud, et teete ka arenguvestlusi FC Floras. Miks te ei tee neid Nõmme Kaljus, Paides, miks te ei tule Levadiasse arenguvestlusi tegema? Te olete Eesti Jalgpalli Liidu president.»

Pohlak: «Tarmo, seepärast, et te ei taha seda, et tuleksin.»

Kink: «Kes on öelnud, et me ei taha seda? Olen peaaegu pool aastat olnud spordidirektor, ma pole teie käest saanud ühtegi kõnet.»

Jutuga jõuti noortekoondiste treenerite juurde tagasi, käidi läbi U18, U19, U21 vanuseklasside juhendajate nimed.

Pohlak: «Seal on täpselt üks Flora treener! Tarmo, vaata Levadia mängijaid, Beglarišvili, Lepistu on endised Flora mängijad. Eesti jalgpallis ongi Florat väga palju, sest ta on kogu aeg teinud kõvasti tööd! /---/ See noortekoondiste asi ei pea paika.»