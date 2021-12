Kaarel Nurmsalu (pildil) hinnangul võivad suusahüpete MK-etappidel tulevikus kasutusele võetavad videokordused tekitada segaseid olukordi, kuid paremusjärjestust see peapeale ei pööra. FOTO: Tairo Lutter

Tundub, et videokordustest pole tänapäeval pääsu enam ühelgi spordialal. Peagi lisandub nimistusse suusahüpete MK-sari, kus tulevikus hakatakse kullipilgul jälgima mägikotkaste etteasteid. Kuigi jõuvahekordade muutumist pole ette näha, usuvad Eesti eksperdid, et suusahüpetele võib see lisada omajagu vürtsi, samas tekitada ka uusi probleeme. Kas Eesti sportlastele tuleks uuendus kasuks või kahjuks?