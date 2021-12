Verstappenit ähvardab võistluskeeld

Hoopis halvem on olukord Red Bulli sõitja Verstappeni jaoks, kellel on kogutud seitse trahvipunkti. Esimesest kahest trahvipunktist vabaneb ta alles järgmise aasta 12. augustil.

See tähendab, et kui maailmameister peaks järgmise hooaja esimese 13 etapiga koguma neli trahvipunkti, tuleb tal etapp vahele jätta. Liiga palju eksimisruumi see agressiivse sõidujoone poolest tuntud Verstappenile just ei jäta.