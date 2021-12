Mercedese boss selgitas, miks on Hamilton avalikkuse eest kadunud

Kuigi Hamilton oli löödud, jäi ta väärikaks ning andis poodiumil ka kohustusliku intervjuu, ent rohkem pole ta ajakirjanike ette astunud. Wolff selgitas, miks see nii on.

«Me kogesime suurt emotsioonide kõikumist, kõige enam koges seda aga Lewis. Ta oli kuni viimase ringini meistritiitlis kinni, kuid siis võeti temalt kõik ära. Täiesti arusaadav, et selline olukord tekitab masendust, sest ta ei suuda mõista, mis juhtus,» rääkis Wolff. «Ta on vaikinud, sest tal lihtsalt puuduvad sõnad.»

Viimastel nädalatel on kõvasti spekuleeritud ka selle üle, kas FIAs solvunud Hamilton soovib üldse karjääri jätkata. Iseenesest poleks 36-aastase Hamiltoni karjääri lõppemises midagi imelikku. Ta on F1s sõitnud 2007. aastast ning võitnud seitse MM-tiitlit (2008, 2014–15, 2017–2020). Ta on startinud 288 GP-l ning võitnud neist 103.