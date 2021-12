Jõuluime aitab elus hoida Hyundai uue hooaja lootusi

Keegi ei uskunud, et me saame sellega hakkama, aga te nägite, mis eelmisel nädalal juhtus – see oli pagana jõuluime. Ja varsti anname teile veel ühe, millest saate kirjutada,» pajatas anonüümseks jääda soovinud Hyundai tiimiliige DirtFishile antud intervjuus.

Kuigi meeskond jäi viimase kuu jooksul ilma tiimipealik Andrea Adamost, siis itaallase süstitud võistlusvaim on jätkuvalt alles. «Andrea õpetas meile, et võitleme teineteise eest ja seda me ka teeme. Muidugi me igatseme teda, aga ei tohi sellel najal nutta – peame alustatud töö lõpule viima,» lisas tiimiliige.