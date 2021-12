Venemaa olümpialootus jätab Tour de Ski vahele: jälgijad mõtlevad, kas ma olen rase

Viimased nädalad enne suurvõistlust Itaalias kõrgmäestikulaagris olnud Stepanova teatas vaid päev enne Tour de Ski algust, et on sunnitud siiski võistlusest tervisemurede tõttu loobuma. «Mul on toidumürgitus. Minu jälgijad mõtlevad, kas ma olen raske. Ma ei ole. Praegu küll tunnen, et ajab iiveldama,» kommenteeris venelanna Sport Expressenile.