Ogier’ rallikarjäär algas kõigest 20-eurose eelarvega

Oma karjäär DirtFishile meenutanud Ingrassia avaldas, et meeste karjäär algas sisuliselt tühjade pihkudega. «Alustasime nullist. Meil oli 20 eurot (Prantsusmaa noorteprogrammi osalustasu – toim), et teekonda alustada. Seda on hea meenutada ja noortele öelda, et te saate hakkama. Peate sellesse uskuma, tööd tegema ja see on võimalik,» innustas Ingrassia noori.