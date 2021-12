Cristiano Ronaldo ema teatas, mida tahab ta poeg pärast jalgpallurikarjääri teha

«Olen temalt juba küsinud, kas ta tahaks hakata pärast jalgpallurikarjääri lõppemist hakata treeneriks. Ta vastas mulle, et tahab elu nautida. Cristiano mängib kuni 40. eluaastani,» ütles Ronaldo ema The Sunile.

See tähendab, et Portugali koondise karjääri peaks kestma veel vähemalt kolm hooaega. 36-aastane Ronaldo on alates tänavu augustist kuulunud oma kunagise koduklubi Unitedi ridadesse.