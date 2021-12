Puhta hull? Tänavu kuivale jäänud F1-sõitja unistab uuel hooajal tiitlist

«Minu unistus on 2022. aastal võidelda MM-tiitli nimel. Mõistan, et see on ebareaalne, kuid milleks üldse F1s sõita, kui sa ei sea endale suuri eesmärke?» küsis seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg retooriliselt, vahendas Frankfurter Allgemeine Zeitung.