Kisub jälle jamaks! Ligi pooled Euroliiga kohtumisest jäävad sel nädalal ära

Kui maailma eripaigus on kuri viirus juba mõnda aega segadust külvanud, siis Euroliiga oli pääsenud suuremate kadudeta. Eelmisel nädalal jäi ära Milano Armani ja Kaunase Žalgrise kohtumine, kuid ülejäänud 17. vooru matšid toimusid. Tõsi, ohumärgid olid õhus.

Eile hilisõhtul saabus veel värske teade, et ka Lyon-Villeurbanne'i ASVELi ja Müncheni Bayerni vaheline kohtumine lükkub edasi. Aga ka see ei pruugi jääda viimaseks sääraseks uudiseks, sest viiruseuss on samuti sees Ateena Panathinaikoses ja Barcelonas.