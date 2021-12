Transsportlased võivad Eestis võistelda

Viimase nädala jooksul on USAs tekitanud palju furoori transsooline ujuja Lia Thomas, kes on naiste seas võistlema asudes näidanud tugevat minekut ja ujunud Pennsylvania ülikooli rekordid 200 ja 500 jardi vabaltujumises. Selleks et naiste seas võistlema hakata, pidi Thomas läbima hormoonravi, millega pärsitakse testosterooni hulka organismis. Eestis tulnuks tal läbida samasugune protsess, sest riiklikul tasandil meil eraldi transsooliste sportlaste võistlemine reguleeritud ei ole ja seetõttu kehtivad rahvusvaheliste alaliitude reeglid.

«Rahvusvahelised alaliidud on kehtestanud testosteroonisisalduse lubatud piirmäärad ja neid kontrollitakse. Testosterooni hulka organismis on võimalik hormoonidega alla viia. See on valus ja ebameeldiv protsess, aga ilma selleta ei saa,» rääkis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe ning kinnitas, et seni pole Eestis ükski transsooline sportlane soovinud naiste konkurentsis võistlema asuda.