Raha pole probleem: «õige» Ronaldo lõi muretult 7,7 miljonit letti

«Ronaldo maksab selle ära. Teoorias on see alaliidu võlg, aga tuleb igal juhul tasuda, sest muidu ei saa me tuleval hooajal mängida. Ronaldo ja mina tahame head teha tulemust, seega soovime igasuguseid sanktsioone vältida,» selgitas Cruzeiro president Sergio Santos Rodriguez.