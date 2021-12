Keda ennustab Jari-Matti Latvala uueks Hyundai tiimibossiks?

Tõenäoliselt informeerituim ralliportaal DirtFish pakkus paar nädalat tagasi välja variandi, et Hyundai bossina võiks tööd alustada Toyota pikaaegne tehniline direktor Tom Fowler. See säde kustus aga kiiresti.

«Pärast kõiki pingutusi, mida oleme MM-sarjas Yarisega viimase viie aasta jooksul teinud – ja Yaris Rally1, mis tuleval hooajal rajale tuleb –, oleks mul võimatu Toyotas loodu juurest ära jalutada,» lükkas Fowler kuulujutud ümber.

Sama meelt oli Toyota tiimiboss Jari-Matti Latvala. «See oli [DirtFishilt] väga üllatav artikkel. Ajastus ei tundunud kuidagi klappivat. Hyundai kaalub erinevaid võimalusi. Aga ma ei uskunud hetkekski, et Tom võiks nendega liituda,» märkis soomlane rallit.fi-le.

Latvala ütles, et ta pole Fowleri lepinguga kursis, kuid tõenäoliselt polnuks selline üleminek isegi tehniliselt võimalik.

«Usun, et praegusel ajal on tehnikadirektorite kontrahtides teatud reeglid kirjas,» viitas tiimipealik, et võistkonnad kaitsevad end väärtusliku info valedesse kätesse sattumise eest. «Näiteks firma müümisel ei tohi sa paar aastat samas valdkonnas tegutseda.»

Praegu täidab Adamost vabaks jäänud kohta Hyundai mootorispordiosakonna direktor Scott Noh, kuid tema tõenäoliselt ametisse ei jää. Kandidaatide ring on üsna lai. Näiteks on käinud läbi endise FIA rallidirektori Yves Mattoni, 2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi ning Hyundai eksmänedžerist Alain Penasse'i nimi. Aga räägitud on ka vormel 1 sarja Williamsi tiimi spordidirektorist Sven Smeetsist.

«Väga raske on öelda, et kes võiks väljaspoolt võistkonda ametisse saada. Kokkuvõttes usun ma, et lahendus leitakse majasiseselt,» ennustas Latvala.