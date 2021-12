Vormelimaailmas ilma tegevad vennad Aronid: tiitlivõitjaks saamisel peab oskama riske võtta

Ka Ralf kinnitas, et Prema mentaliteet on luua kodune keskkond ja hea palgaga stabiilsus. Tiimitunne annab nende sõnul viimase lükke, kus inimesed tahavad rohkem teha ja vaeva näha.

Rahast rääkides, kinnitavad poisid, et summad võivad vormelis väga palju üles-alla käia, olenevalt, kes sa oled ja kuidas sõidad. Tipptiimide täishinnad on kõrged, sest see on kulukas sport, mitte et tahetakse suuri summasid vahelt võtta. «Kui ümmarguselt öelda, siis Regional sarjas on sõitja eelarve pool miljonit, F3s miljon ja F2s kaks miljonit, kui tahad täiesti tipus sõita. Aga ka sarjade lõikes erineb palju – üks sõidab tasuta, teine maksab topelt,» ütles Ralf.

Pauli hinnangul suudab ta roolis kiire olla, sest saab aru, mis autoga toimub. «Oluline on suuta inseneridega koostööd teha ja autot edasi arendada. Käin talvel tihti ka jää peal sõitmas, sest ka vormelis on oluline, et saaksid aru, kuidas raskus autos liigub. See on hea võimalus õppida autoga mängima ja piisamisest maksimum võtta,» sõnas Paul.

Kuigi treeningus on suur osa ka üldfüüsilise ja vaimse poole arendamisel, siis Pauli sõnul saab kõige paremini treenida ikkagi roolis.

Järgmine hooaeg tal veel paigas pole, aga eesmärk on sõita talvine Formel Regional Asia sari Abu Dhabis ja ka samad Euroopa meistrivõistlused. «Ma olen alati tahtnud vormelit sõita ja see teeb mind õnnelikuks. Rooli taga on mul alati nägu naerul ja sellisel juhul välised faktorid palju ei mõjuta,» ütles Paul.

Ka Ralf kinnitab, et noorem vend teeb seda enda jaoks. «Mina ei ole selleks, et tokiga taga käia või enda unistusi täita. Ta teeb kõike enda jaoks, sest ta tahab seda teha. Kui tal on vaja pere tuge, siis anname seda ja kui ei taha, siis nii on,» ütles Ralf.

Siiski vendade vaheline dünaamika tuleb Premas vahel mängu: millal rääkida vendadena ja millal kolleegidena?