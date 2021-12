Kalev/Cramo lõpetas koostöö ameeriklasest põhimängijaga

Kalevi mänedzer Ramo Kask ütles Postimehele, et mõnele mängijale, sealhulgas Berryle teatati pärast Meistrite liigast välja langemist, et kui nood soovivad turul ringi vaadata ja leida mõne uue klubi, võivad seda teha. Kase andmetel sai Berry rahaliselt tulusama pakkumise Bahreinist.

Ta kinnitas, et Berry koht ei jää tühjaks ja Kalev soovib kindlasti mõne teise mehe tema asemele palgata. «Meie saame vaadata uut mängijat. Senine märksõna on olnud ebastabiilsus ja loodame hooaja teiseks pooleks saavutada suuremat stabiilsust. Berry tegi väga häid mänge, mõnes aga jäi küllalt nähtamatuks. Meie eesmärgid on jätkuvalt VTB Ühisliigas play-offi jõudmine ja Eesti-Läti liiga võitmine. Vaatame jooksvalt, veel mõne muudatuse tulekut ei saa välistada,» rääkis Kask.