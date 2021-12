Eckhoff koges hirmsaid hetki: olin täielikus paanikas!

Laskesuusatäht jäi oma sotsiaalmeedia kanalitest ilma teisipäeval. Ta ise oli parasjagu koondise koosolekul, kui tema poiss-sõber andis teada, et Eckhoffi kontod on tõenäoliselt kaaperdatud.

Instagrami kasutaja on ta nüüdseks tagasi saanud ning see on tema sõnul kõige tähtsam. «See on platvorm, kus suhtlen fännide, sõprade ja perekonnaga. Instagram on platvorm, mida sa ei taha kaotada,» ütles ta.