Kaheksa aastat Schumacheri õnnetusest: vormelilegend elab, aga on teistsugune

Vormelilegendi seisundi kohta pole küll konkreetselt midagi välja öeldud, ent tänavu septembris linastunud Netflixi dokumentaalfilmis kõlasid tema abikaasa Corinna suust laused: «Loomulikult igatsen teda iga päev. Aga ma ei ole ainus. Lapsed, Michaeli isa, kogu perekond, kõik, kes tema ümber olid, igatsevad teda. Aga Michael on siin. Ta on teistsugune, aga ikkagi koos meiega. See annab meile jõudu.»

2012. aastal vormelisõitja karjääri lõpetanud ja teistkordselt vormel-1 sarjast taandunud Schumacheriga juhtus raske õnnetus 2013. aasta viimastel päevadel, kui ta oli koos poja Mickiga Prantsusmaal Meribelis suusatamas – väljaspool tähistatud radu sõitnud Schumacher kukkus ja lõi pea vastu kivi. Sakslase pead kaitses küll kiiver, ent löök oli nii tugev, et peakaitse purunes.

Michael Schumacher koos poja Mickiga. FOTO: Repro

Ajuvigastuse saanud sakslane viidi raskes seisus haiglasse ja talle tehti kaks kiiret lõikust. Sestpeale on tema tervislikust seisundist teada väga vähe sellist, mida võib nimetada kinnitatud informatsiooniks.

2014. aasta suvel teatati, et Schumacher pole enam koomas, kuid kõik järgnevad uudised tema käekäigu kohta on spekulatsioonid või siis kindla tõepõhjata väited, mis on varem-hiljem ümber lükatud. Näiteks väitis Saksa väljaanne Bunte 2016. aasta lõpus, et Schumacher on võimeline kõndima, kuid sakslase advokaat Felix Damm kinnitas seepeale, et Schumacher ei suuda kõrvalise abita püstigi seista. 5. mail 2017 teatas kohus, et Bunte peab valeväidete eest maksma 50 000 eurot kahjutasu.

Vaatamata korduvatele ja vahel ka räigelt ebaeetilistele katsetele pole ükski meediaväljaanne Schumacheri kaheksa aasta jooksul pildile saanud. 2016. aasta detsembris avalikustas RTL siiski, et sakslast pildistati, kui ta haiglavoodis lamas. Fotode tegija nõudis meedialt nende eest miljon eurot, kuid jäi tühjade kätega ja Šveitsi politsei algatas tema tabamiseks uurimise.

2019. aastal jõudis meediasse informatsioon, et vormelilegend viibib Pariisi Georges Pompidou haiglas, kus talle tehakse infektsioone ennetavat ja rakke taastavat tüvirakuravi. Kas ja kui palju eksperimentaalsest ravist kasu oli, pole avalikkuseni jõudnud.

Viimastel aastatel on kõige rohkem Schumacheri kohta informatsiooni andnud Jean Todt, kes oli vormelisõitja ülemus Ferrari päevilt. «Ma pean sellel teemal olema väga diskreetne. Me kõik teame, et Michaelil oli tõsine õnnetus. Kahjuks olid sellel ka tõsised tagajärjed. Sellest ajast saati on teda ravitud, et ta saaks naasta normaalsema elu suunas,» ütles ta 2020. aasta lõpus.

Tänavu mais rääkis Todt, et külastab Schumacherit pea iga kuu. «Vaatame vahel koos vormel 1 sõite. Mõned nädalad tagasi vaatasime tema võitu Suzukas 2000. aastal,» ütles nüüdseks endine FIA president.