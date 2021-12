Prantsusmaa tennisistil on villand: olen juba 250 positiivset koroonaproovi andnud

«Tere! Minu nimi on Benoit Paire ning andsin enda 250. positiivse koroonaproovi. Kui aus olla, siis ma enam ei kannata seda kuradima Covidit,» säutsus prantslane Twitteris.

«Kuidas ma end tunnen? Koroona pärast on mul nina nohune. Kuid kõikide nende karantiinireeglite pärast pole mul peas kõik hästi. See aasta on olnud raske, järgmine tõotab tulla samasugune,» jätkas Paire.