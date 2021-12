Spordiaasta gala auhinnalaualt riisusid koore vehklejad, kes võitsid viiest kuldsest Kristjanist kolm

Kolm talve tagasi aasta naissportlaseks valitud Saskia Alusalu oli kindlal veendumusel, et niisugusel üritusel peavad pärjatud saama sportlased, kes on aasta jooksul Eesti inimesi kõige rohkem ühendanud ja pakkunud meeldejäävaid emotsioone. Just sellega vehklejad ka hakkama said. «Spordi teeb ägedaks see, et mingi äge emotsioon suudab liita rahvast ja paneb inimesi tundma kogu rahvusena uhkust. Kui see tulemus inspireerib ka inimesi sportlikult liikuma, on see veelgi ägedam,» ütles Alusalu.