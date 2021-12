«Autasudega kipub ikka nii olema, et need ei pimesta üksnes neid, kelle käes nad on,» alustas Mägi. «Mul on hea meel, et Eestis on peale kasvamas põlvkond noori ja ambitsioonikaid sportlasi, kes ei lähtu oma tegutsemises tingivast kõneviisist.