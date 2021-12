Omikrontüvi sundis juba alanud MMi tühistama

Rahvusvaheline jäähokiliit IIHF andis eile kodulehe vahedusel teada, et viiruse leviku tõttu tuli turniir vahele jätta. Otsuses mängus rolli COVID-19 meditsiiniline grupp, mis koostöös IIHFi meditsiinikomiteega jõudis valusa otsuseni.

«Tulime siia turniirile täieliku enesekindlusega, et paika pandud COVID-19 protokollid tagavad turvalisuse. Aga omikrontüvi kiire levik sundis meil neid pea koheselt muutma. Nende hulka kuulusid igapäevased testimised ja positiivsete proovidega meeskonnad määrati karantiini. Tegime endast kõik, et võistlus õnnestu, aga kahjuks ei olnud see piisav,» rääkis IIHFi president Luc Tardif.