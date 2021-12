Serbia leht: vaktsiinivastane Djokovic ei saanud Austraalia lahtisteks eriluba

Serblane küsis meditsiinilist eriluba, et saaks hooaja esimesel Suure slämmi turniiril mängida, kuid Austraalia terviseametnikud lükkasid tema palve tagasi, kirjutab leht.

Djokovici perele lähedal olev allikas avaldas, et Djokovic on vaktsiinivastane ja ei kavatse ennast lihtsalt turniiril osalemisek kaitsepookida. «Praeguse seisuga Novak Austraaliasse ei lähe. Meditsiiniline komisjon lükkas tema eriloa taotluse tagasi ja ei luba tal vaktsineerimata mängida. Novak on vaktsiini vastu,» avaldas allikas.