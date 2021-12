Manchester Unitedi ajaloo üks kalleimaid altminekuid on lõpusirgel

Martial liitus Unitediga 2015. aasta suvel. Kuigi ründajast on loodetud suuri asju ja kohati on ta ka head vormi näidanud, siis pole ta suutnud tasuda 60 miljoni euro suurust üleminekutasu, mis Manchesteri klubi tema eest maksis.

Tänavu pole ta liiga palju mänguaega saanud. Kuigi platsile on prantslane saanud 10 mängus, siis koguminuteid on tal kõigest 359. Väravavõrku on ta täna sahistanud vaid korra.

«Ta seletas mulle, et on olnud Manchester Unitedis seitse aastat ja tunneb, et nüüd oleks aeg muutuseks ja ta soovib kuskile mujale suunduda. See on arusaadav. Nii palju kui mina tean, siis ühtegi pakkumist teistelt klubidelt tulnud pole. Kuni asjad on nii, jääb ta klubisse,» vahendas Rangnicki sõnu ajakirjanik Simon Stone.