Soome ajukirurg maalib Schumacheri vigastusest sünge pildi

Kuigi Schumacheri tervise kohta pole palju teada, siis mõningaid noppeid on avalikkuse ette tulnud. Väidetavalt on endine vormeliäss küll teadvusel, kuid ei saa tõenäoliselt teistega suhelda.

Ilta-Sanomat uuris Jääskeläinenilt, kas Schumacher võiks veel paraneda. «Ma ei usu seda. Meditsiiniajaloos on küll lugusid imelistest ärkamistest, kuid nende juhtumite puhul on tavaliselt tegu vale diagnoosiga. Aastaid tagasi olin optimistlikum, kuid nüüd on juba kaheksa aastat möödas,» seletas ajukirurg.