Flora leidis Sappinenile asendaja kodumaalt

26-aastane Koskor käis Tammeka eest Premium liigas väljakul 181 korda ja lõi 63 väravat. Klubi tänas ühismeedias ründajat tehtud töö, vingete väravate ja pakutud emotsioonide eest ning soovis edasiseks edu.

Ka Koskor lahkub Tammekast positiivsete emotsioonidega: «Olen alati olnud uhkuse ja rõõmuga osa Tammekast, sest siin mängida on kogu aeg põnev – kaks eelnevat head hooaega kogupildis, kus sai korratud klubi ajaloo parimaid tulemusi (5. koht – toim,) ning kindlasti jääb meelde ka lõppenud hooaeg, mis oli nagu sõit Ameerika mägedel. Usun, et Tammeka on võimelisem enamaks, sest Tartus on palju andekaid noori, siin saab väga hea jalgpallihariduse ning klubi suhtub töösse noortega väga tõsiselt.

Tahaksin väga-väga tänada mängijaid, treenereid ja klubi juhtkonda, kes on mulle olnud toeks, mind õpetanud, andnud nõu ja usaldanud. Suur kummardus Tammeka fännide ees, kes ei kaota usku ja käivad ka kehvematel päevadel klubi toetamas – see tõesti loeb väga palju!»

Floraga kaheaastase lepingu sõlminud Koskor on korra tõmmanud selga ka Eesti koondise särgi, seda 2019. aastal sõpruskohtumises Soome vastu. Samal aastal proovis ta põgusalt õnne ka välismaal: Indoneesias ja Islandil.

Flora jaoks oli ründeliini täiendust vaja, sest alles eelmisel nädalal jäid nad ilma oma senisest väravamasinast Rauno Sappinenist, kes siirdus Poola. Seda tõi esile ka Flora spordidirektor Norbert Hurt.

«Pärast Rauno Sappineni lahkumist oli selge, et meil on vaja oma ründeliini täiustada. Mark Anders Lepik on küll vigastusest taastunud, kuid terve hooaeg temale toetuda oleks tõenäoliselt liiga palju. Tristan Koskor on näidanud head stabiilsust rünnakul, löönud väravaid ja andnud väravasööte. Ka kehaliselt on tegu võimeka mängijaga, kes teeb meie ründeliini teravamaks,» iseloomustas ta ründajat.

Koskor andis Flora kodulehele ka põgusa intervjuu

Millised on eesmärgid?

Koskor: «Eesmärk on olla võimalikult kasulik meeskonnale. Teha musta tööd tiimi nimel, lüüa palju väravaid ja anda kaaslastele väravasööte. On vaja tõestada, näidata motivatsiooni ja mängunälg on juba meeletu. Võistkondlikuks eesmärgiks ei saa olla vähem ega rohkem kui Eesti meistritiitel tagasi võita!»

Miks just Flora?