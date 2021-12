Toyota teeb Tänakule erilise kingi

Näiteks Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström avalikustas eelmisel nädalal, et nemad jätavad suurema osa neljarattalistest põrgulistest esialgu endale tehasesse n-ö varuosade tarbeks.

«Kuna nendel on ka tehnikat, mida kasutatakse Rally1 masinatel, siis niisama neid ära ei anta või maha ei müüda,» lausus ta taskuhäälingus Tomin nuoteista, ent ei välistanud, et mõned eksemplarid siiski ringlusesse lähevad. «Kõik Toyota WRC-autod (14 tükki – toim.) tehakse korda ning need lähevad Euroopa ja Jaapani muuseumidesse. Ka kollektsionäärid huvituvad autodest.»